Disabili: Sport21 Sicilia, dal judo al nuoto campioni inclusione

(ANSA) - PALERMO, 28 OTT - L'associazione sportiva dilettantistica di volontariato "SporT21 Sicilia" di Palermo, assieme al Judo Coky's Club di Capaci, ospiterà nei prossimi giorni il maestro Gianni Maddaloni, papà di Pino, medaglia d'oro di judo a Sydney 2000, che incontrerà i ragazzi della scuole palermitane per condividere con loro l'esperienza di inclusione sportiva e sociale che da tempo porta avanti nel quartiere Scampia di Napoli per il recupero dei ragazzi meno abbienti e anche con disabilità attraverso le attività sportive gratuite.

Sono le uniche associazioni siciliane a far parte del cosiddetto 'Percorso Maddaloni', diventato negli anni un modello di inclusione socio-sportiva. "SporT21 Sicilia" (la T maiuscola sta per Trisomia 21, la Sindrome di Down), affiliata al Coni ed al Cip, attraverso la Federazione italiana judo lotta karate ed arti marziali e la Federazione italiana sport paralimpici degli intellettivo relazionali, guidata dal maestro di judo Giampiero Gliubizzi, si occupa di promuovere lo sport tra i ragazzi diversamente abili, come affetti da sindrome di Down o da autismo, in particolare attraverso tre discipline judo, appunto, atletica e da 4 mesi anche il nuoto con una allenatrice d'eccezione, Sabrina Seminatore, ex campionessa olimpica di nuoto arrivata quinta alle Olimpiadi di Mosca. "Questa attività di volontariato è un'esperienza unica - spiega Sabrina Seminatore - abbiamo cominciato da poco, ma questi ragazzi sono meravigliosi, riescono a dare tantissimo forse più degli atleti agonisti e dei master. Abbiamo instaurato un ottimo rapporto, tutti collaboriamo e sinceramente abbiamo molto da imparare da questi giovani-adulti diversamente abili".

Al momento sono 12 i ragazzi che praticano attività sportiva con la "Sport21 Sicilia", alcuni dei quali sono riusciti a conquistare risultati importanti. Gli allenamenti si svolgono alla piscina olimpica e per il judo nelle palestre Padre Pino Puglisi ed in quella dell'istituto 'Danilo Dolci' di Brancaccio.

"I nostri ragazzi - sottolinea il presidente Giampiero Gliubizzi - si sono qualificati al primo posto nei campionati sociali regionali di judo e nel 2019 sono arrivati terzi alle qualificazioni dei campionati italiani. Inoltre, nel nuoto siamo giunti in quinta posizione nei campionati assoluti. Siamo iscritti al registro nazionale del volontariato siciliano tra le organizzazioni del Terzo Settore e la nostra mission - sottolinea Gliubizzi - è quella di adoperarci per permettere a ragazzi-adulti, con disabilità intellettiva relazionale, di praticare sport con il supporto di insegnanti di educazione fisica e tecnici qualificati e posso assicurare che è un'attività meravigliosa che dà grandi soddisfazioni". (ANSA).