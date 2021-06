Villa Igiea a Palermo riapre e torna a risplendere dopo due anni

(ANSA) - PALERMO, 03 GIU - Il turismo in Sicilia si accinge a ripartire dopo la pandemia con uno degli alberghi più famosi e ricercati dalla clientela internazionale. Rocco Forte Hotels sceglie Palermo come nuova destinazione italiana della sua collezione inaugurando oggi Villa Igiea, lo splendido hotel cinque stelle lusso progettato dall'architetto Ernesto Basile per volere della famiglia Florio, e restituendo alla città e ai suoi ospiti un meraviglioso gioiello, capolavoro dello stile Liberty.

"Villa Igiea è un palazzo straordinario, un'icona di eleganza e stile proprio come lo è stata la sua proprietaria originale, Franca Florio: una dama di grande fascino con uno spiccato senso dell'ospitalità. L'Hotel è stato il luogo simbolo della città di Palermo per oltre 100 anni ospitando artisti, imperatori e l'élite hollywoodiana, rapita dalle meraviglie della Sicilia. Sono molto orgoglioso di far parte della storia di questo straordinario hotel e di aver avuto la possibilità di riportarlo al suo originario splendore", commenta Sir Rocco Forte, Presidente dell'omonimo gruppo alberghiero.

L'imprenditore inglese, tra i principali player del settore alberghiero a livello mondiale, si aspetta molto dall'apertura di questo gioiello del liberty che già oggi ha 15 camere disponibili ed entro la metà luglio sarà pienamente operativo con 100 tra stanze e suite.

La posizione strategica del palazzo storico affacciato sul golfo di Palermo, interamente ristrutturato da Olga Polizzi, Deputy Chairman & Design Director di Rocco Forte Hotels, in collaborazione con gli architetti Paolo Moschino e Philip Vergeylen di Nicholas Haslam Studios, rappresenta del resto il punto di partenza ideale per scoprire una città dal patrimonio culturale inestimabile. L'importante progetto di ristrutturazione che ha interessato Villa Igiea negli ultimi due anni, ha esaltato il fascino del luogo e consacrato l'atmosfera da Belle Époque del palazzo. L'allure della villa torna così a risplendere nuovamente coniugando le esigenze di comfort di oggi, assicurate dallo stile e dal design Rocco Forte Hotels, con il gusto della grandezza architettonica di ieri. Il Ristorante Florio, la Terrazza Bar Igiea e Alicetta Pool Bar, guidati dal pluripremiato Chef Fulvio Pierangelini e dal suo team, portano in tavola l'eccellenza della cucina siciliana e dei suoi sapori. E così, il ristorante accoglie i suoi ospiti in un'atmosfera elegante e leggera, raffinata. La Terrazza Bar Igiea - sospesa tra il giardino botanico e il Mediterraneo - e il suo bar dai soffitti a volta in pietra e dai meravigliosi affreschi dell'artista palermitano Eugenio (Geno) Morici sono un luogo eclettico e punto di incontro in grado di soddisfare i gusti più sofisticati. Alicetta Pool Bar, uno dei locali all'aperto più rinomati di Palermo e ospitato in un padiglione il cui design richiama quello di Palazzo Butera, offrirà invece un delizioso menù del giorno di specialità siciliane oltre a crudi, sashimi, frutti di mare, pesce fresco e crostacei pronti per essere cucinati alla griglia. Infine, in occasione dell'apertura di Villa Igiea, il team Concierge ha messo a punto una serie di itinerari per conoscere Palermo, città dalle mille sfaccettature con i suoi 8 siti patrimonio dell'Unesco e i colori e i profumi intensi dei mercati rionali. Si potrà scegliere tra la "Palermo Ebraica", il "Tour del Gattopardo", il "Tour dei mercati tipici e lezione di cucina", decidere di ripercorrere le "Tracce dei Florio" oppure esplorare le strade costiere dell'isola a bordo di una Porsche cabriolet in piena libertà.

Con la riapertura di Villa Igiea, insomma, Palermo torna a essere meta del turismo internazionale, proprio come all'epoca dei Florio. (ANSA).