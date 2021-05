A spasso per Petralia Soprana, sito fatto da alunni medi

(ANSA) - PETRALIA SOPRANA, 16 MAG - È online il sito web ‹‹A spasso per Petralia Soprana›› realizzato dagli alunni della classe 3A della scuola secondaria di primo grado di Petralia Soprana (Pa). Il sito presenta il bel borgo siciliano dalle sue origini ai giorni nostri attraverso varie sezioni dove viene raccontato il territorio, la flora e la fauna, la geologia, l'architettura civile e religiosa, la cultura, le tradizioni, la musica, la cucina, le feste, le sagre e lo sport. Infine, la sezione photo gallery, "Momenti e aspetti magici del paese" offre al visitatore più di 200 foto/video con aspetti particolari di Petralia Soprana. Tutte le sezioni sono tradotte in lingua inglese e francese ed è presente anche uno spazio dedicato alle strutture ricettive. La presentazione ufficiale del sito "A spasso per Petralia Soprana" è avvenuta ieri pomeriggio in videoconferenza a cura dei ragazzi che lo hanno realizzato, con la collaborazione della docente Marisa Sabatino e dell'animatore digitale Michele Cerami. All'incontro hanno partecipato il dirigente scolastico Alberto Celestri, i docenti, gli alunni e i genitori, l'assessore alla pubblica istruzione Marinella Prestigiacomo e il presidente del Consiglio Leo Agnello che ha ringraziato tutti coloro che hanno lavorato all'iniziativa, docenti e gli alunni, ai quali sono arrivati anche i complimenti del sindaco Pietro Macaluso. "La nostra scuola - ha detto Leo Agnello - come sempre si distingue per le iniziative didattiche, culturali e musicali. Questo sito arricchisce l'offerta promozionale di Petralia Soprana e arriva nel momento giusto. Dobbiamo ripartire infatti dalle bellezze che offre il nostro paese e dalle potenzialità del territorio che ci hanno portato ad essere Borgo più bello d'Italia." "Il progetto si è potuto realizzare - ha affermato Marisa Sabatino - grazie alla collaborazione tra la scuola, le famiglie, le istituzioni e il territorio. Una sinergia che consente sempre di fare grandi cose anche in un piccolo paese come Petralia Soprana. Inoltre, queste attività - conclude la docente di lettere - si possono considerare momenti di crescita culturale per tutti: alunni e docenti. Un ringraziamento particolare va a tutti coloro che hanno collaborato durante il lavoro di ricerca." Il lavoro è stato realizzato durante il primo e il secondo quadrimestre dell'anno scolastico in corso. I ragazzi della 3 A, oltre all'attività di ricerca e studio, svolta in classe con i docenti, hanno anche effettuato delle ricerche dirette sul territorio che hanno consentito di reperire il materiale documentale e fotografico che è stato riportato nel sito web. (ANSA).