Sport: multimpianto per ragazzi in terrazza stabile Palermo

(ANSA) - PALERMO, 04 MAG - Un terrazzo di centocinquanta metri quadrati nel centro di Palermo si trasforma in un campo di badminton, padel, minibasket, street-cricket e hockey. L'idea è di un insegnante di Scienze motorie in pensione, Vincenzo Pintagro, 67 anni, talent scout di pallamano e cricket, che vanta una trentina di atleti convocati in nazionale. Il terrazzo multimpianto è stato realizzato al decimo piano di un edificio costruito a metà degli anni '50, nei pressi del policlinico universitario "Paolo Giaccone", dal quale si gode uno dei più suggestivi panorami di Palermo. "Forse sarà stata la pandemia che mi ha costretto a stare in casa o la difficoltà di incontrare i ragazzi in palestra a farmi venire questa idea - dice Pintagro, docente per molti anni prima alla Domenico Scinà, poi all'Istituto comprensivo Giovanni Falcone - so solo che in questo modo potrò tenere in qualche modo i contatti con i miei ragazzi. Loro mi chiedevano con sempre maggiore insistenza, "professore, ma quando ci alleniamo?". Ecco, la soluzione io l'ho trovata. L'impianto è munito di ascensore ed attrezzato pertanto anche per i disabili. Nel rispetto delle norme anti-covid tra i due piani potranno essere ospitati contemporaneamente dieci mini-atleti". L'attività è rivolta agli under 15 che potranno giocare a minibasket, padel, badminton, hockey su prato, street-cricket, tennis tavolo e bigliardo. Per poter frequentare il multimpianto della Filiciuzza sarà necessario tesserarsi all'Asd "Istituto comprensivo Falcone".

Con un tesseramento di appena cinque euro è compresa anche l'assicurazione. "In questo modo - prosegue il professore Pintagro - abbiamo mantenuto vivo anche il nome dell'istituto Falcone. L'accorpamento delle sedi scolastiche ci avrebbe costretto a eliminare il nome della scuola che adesso si chiama Montegrappa-Sanzo".

Il multimpianto è stato già visionato e certificato dalle federazioni badminton e cricket. E se la palla dovesse andare fuori campo precipiterà dal decimo piano? "Niente affatto - dice il docente - un sistema di reti perimetrali scorrevoli e a copertura impedirà alla pallina di cricket o al pallone di minibasket di andare fuori". (ANSA).