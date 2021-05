Al via Cheese & Wine tour alla scoperta dei Monti Sicani

(ANSA) - PALERMO, 04 MAG - Da Palermo ad Agrigento attraversando i territori interni del Distretto rurale di qualità dei Sicani. È iniziato il nuovo tour "In viaggio tra i filari", il progetto on the road del ristoratore e appassionato di vino Gianfranco Cammarata alla scoperta delle eccellenze siciliane.

Un viaggio-storytelling, a bordo di un van Volkswagen degli anni Settanta, che in questa nuova edizione si spinge verso l'interno, nel cuore dell'Isola, attraversandola da nord a sud, per incontrare i protagonisti del "Cheese&Wine Tour": i mastri e pastori casari che nei monti Sicani si dedicano alla produzione di formaggi utilizzando latte da animali liberi al pascolo.

A bordo anche Pierfilippo Spoto, guida turistica esperienziale di ValdiKam, profondo conoscitore del territorio dei Sicani, che dell'esperienza sarà accompagnatore d'eccezione e compagno di viaggio.

Marineo, Castronovo di Sicilia, San Giovanni Gemini, Cammarata, Santo Stefano Quisquina, San Biagio Platani, Sant'Angelo Muxaro, Campofranco, Raffadali, Campobello di Licata e Aragona: sono le tappe dell'itinerario che, di borgo in borgo, gli utenti potranno seguire sui social attraverso il racconto dei protagonisti.

"Un percorso alla scoperta di piccole produzioni ma di grande qualità", spiega l'ideatore del progetto Gianfranco Cammarata.

"Ogni azienda che incontreremo è fiera della sua biodiversità e i formaggi prodotti sono tutti rigorosamente a latte crudo. In questo modo vengono preservate tutte le caratteristiche organolettiche che meglio rappresentano il territorio di provenienza".

Per Pierfilippo Spoto questo travel experience rappresenta una nuova occasione per promuovere il territorio nel quale vive e lavora da oltre vent'anni, accompagnando viaggiatori, soprattutto stranieri, in tour esperienziali, anche alla luce della crisi del settore turistico provocata dalla pandemia.

"Durante i miei tour - spiega - ho sempre raccontato le eccellenze di cui il Distretto rurale di qualità dei Sicani è ricco, dalla costa ai monti, ma soprattutto le famiglie che abitano questo territorio e che stanno alla base di ogni produzione di qualità, il loro capitale umano, le storie di dgenerazioni che si tramandano antichi saperi e conoscenze".

"L'esperienza proposta da "In viaggio tra i filari" - conclude Spoto - potrebbe diventare un nuovo modo di esplorare la Sicilia delle aree interne, fatta spesso di luoghi difficili da raggiungere. Ma in questa tipologia di esperienza è il viaggio stesso a regalare le emozioni più grandi: ascoltare le storie di chi in questa terra ci vive e ha deciso di continuare a farlo investendo nelle produzioni di qualità, ti fa dimenticare le strade strette e tortuose che hai attraversato per raggiungere quei luoghi".