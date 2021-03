Turismo: Aeroviaggi sfida crisi con Favignana Premium Resort

(ANSA) - PALERMO, 10 MAR - Aeroviaggi Spa - prima catena alberghiera italiana per room market share di proprietà nel 2019 e seconda catena italiana come Sun&Beach1 destination - sfida la crisi legata all'emergenza Covid e prosegue nel suo percorso di crescita con il lancio del nuovo Favignana Premium Resort, la cui inaugurazione è prevista il 28 maggio prossimo.

Fiore all'occhiello dell'intera gamma, il complesso, situato nella suggestiva cornice dell'Isola di Favignana, punta a diventare il primo resort di fascia alta della collection Aeroviaggi grazie agli elevati standard qualitativi e alle soluzioni innovative previste. Con l'operazione, il Gruppo conferma il proprio progetto di espansione portando a 14 il numero delle strutture alberghiere in Sicilia e Sardegna e si fa "ambasciatore del territorio" promuovendo la riqualificazione dell'area in cui sorge il complesso. Favignana Premium Resort si compone di oltre 170 camere e 21 villas e suite con terrazze private sul mare, rimodernate nel rispetto della struttura preesistente, all'insegna della massima integrazione con il contesto paesaggistico.

"Siamo orgogliosi di annunciare l'ingresso del Favignana Premium Resort tra le destinazioni Aeroviaggi" ha dichiarato Marcello Mangia, Presidente di Aeroviaggi S.p.A. "L'acquisizione testimonia l'ambizioso piano di crescita di lungo periodo portato avanti dal nostro Gruppo nell'ottica di una nuova visione e del riposizionamento nella fascia medio-alta del segmento." "Il lancio del Favignana Premium Resort rinnova e arricchisce l'immagine del brand Aeroviaggi, ampliandone la portata commerciale e riconoscibilità nel mercato, fattori che vanno a vantaggio anche dei partner commerciali storici" ha aggiunto Marco Mangia, direttore della divisione Turismo della società.

Per il sindaco di Favignana Francesco Forgione "l'investimento operato da Aeroviaggi nella nostra isola rappresenta un segnale di rilancio e una preziosa occasione di valorizzazione per l'economia del territorio e la sua capacità di attrarre investimenti. Un'iniziativa che farà bene all'economia di Favignana e che realizza la sua forte vocazione turistica, grazie al coraggio imprenditoriale del Gruppo Aeroviaggi".

