Salute:Asp etnea,incontro su prevenzione incidenti domestici

(ANSA) - CATANIA, 07 NOV - E' in programma martedì 15 novembre a Catania a partire dalle 15.00 presso l'aula formazione dell'Unità operativa Educazione e Promozione della salute e in modalità on line un incontro informativo/formativo sulla promozione della salute per la prevenzione degli incidenti domestici. Lo rende noto l'Asp di Catania. L'incontro è promosso e organizzato dall'UO Educazione e Promozione della salute in attuazione del Piano regionale di prevenzione 2022-2025 per migliorare la conoscenza del fenomeno e delle azioni di prevenzione da parte di caregiver, badanti e collaboratori familiari. Introdurrà i lavori Salvatore Cacciola, dirigente responsabile dell'Unità operativa. Seguiranno gli interventi della sociologa Antonella Merenda, sociologa, dell'educatore professionale Salvatore Massimo Russo e dell'operatore informatico Martino Gelsomino. Le conclusioni sono previste per le ore 18. "L'impatto sociale degli incidenti domestici - afferma in una nota l'Asp di Catania - è di estrema rilevanza, non solo a livello sanitario, ma anche dal punto di vista economico. Infatti, le conseguenze in termini di salute sono rappresentate da traumi di diversa gravità che possono comportare invalidità e, in molti casi, anche morte, con costi sociali e sanitari rilevanti". "La prima causa degli incidenti domestici - continua l'Asp etnea - va ricercata nella convinzione che la casa sia un posto sicuro. Poiché la casa è un luogo privato, ognuno può arredarla e organizzarla senza un confronto con esperti della sicurezza come avviene per i luoghi pubblici, sottovalutando i rischi. Rendere sicura la casa significa adattarla alle necessità e alle abilità delle persone che ci vivono". È ancora possibile iscriversi previa compilazione di un modulo che si trova al seguente link: https://forms.gle/v9fdK1JXnx3Gd5WT9 oppure compilando la scheda di iscrizione allegata alla brochure dell'incontro. (ANSA).