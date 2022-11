Sanità: Maria Eleonora Hospital, Massimo Salardino nuovo ad

(ANSA) - PALERMO, 03 NOV - Il cardiochirurgo Massimo Salardino è il nuovo amministratore delegato di Maria Eleonora Hospital di Palermo e anche amministratore unico di Agrigento medical center. Salardino, in precedenza direttore operativo della struttura palermitana di Gvm Care & Research, coordinatore della cardiochirurgia di Maria Eleonora Hospital, con un master in management delle aziende sanitarie alla Luiss Business School, subentra a Giuseppe Rago, che rientra a Roma per un nuovo progetto di Gvm Care & Research a carattere nazionale.

"Sono onorato di ricevere questo incarico e ringrazio il cda per la fiducia - dice Salardino -. Maria Eleonora Hospital è da sempre hub di riferimento del Sud Italia per il ciclo cuore in tutte le sue componenti, cardiochirurgia e chirurgia vascolare, emodinamica, cardioaritmologia e riabilitazione cardiologica, oltre che per le sue branche specialistiche quali urologia e oculistica. Ritengo quindi fondamentale affrontare con determinazione le sfide del futuro, mantenendo alta la qualità dei servizi erogati nel rispetto del diritto alla salute", sottolinea Salardino. Maria Eleonora Hospital è riconosciuta a livello regionale per la vocazione alle specialità di cardiochirurgia, chirurgia vascolare ed emodinamica, con tecnologie di ultima generazione e approcci chirurgici e interventistici d'avanguardia. Direttore Sanitario della struttura è Giuseppe Termine, il presidente Ettore Sansavini.

