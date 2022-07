Sanità: in Policlinico Palermo personale presidierà ingressi

(ANSA) - PALERMO, 20 LUG - Personale specializzato dei servizi di vigilanza che gestirà gli ingressi principali del Policlinico di Palermo e per ogni unità operativa l'individuazione di un responsabile a cui saranno consegnate formalmente le chiavi degli accessi ai reparti. Lo ha stabilito il commissario straordinario dell'aziende policlinico universitario "Paolo Giaccone", Alessandro Caltagirone, che ha scritto in queste ore al Rettore dell'Università degli Studi di Palermo Massimo Midiri per rappresentare alcune delle proposte messe in campo per regolare gli accessi ai padiglioni dell'azienda ospedaliera universitaria anche in seguito alle recenti aggressioni nei confronti del personale sanitario avvenute all'interno dei reparti. "Propongo modifiche sostanziali che coniugano sia interventi tecnici, sia un richiamo alla responsabilità precisa di figure deputate al controllo e all'acquisizione delle chiavi degli accessi. Ho scritto al rettore Midiri evidenziando le azioni proposte e rappresentando di aver richiesto espressamente ai direttori di dipartimento di farsi parte attiva per assicurare il rispetto delle norme per tutto ciò che concerne il personale presente all'interno degli spazi aziendali".

In tutto nel policlinico sono 28 i varchi che consentono di fare ingresso alle cliniche, identificati in una mappatura eseguita lo scorso marzo dal servizio di prevenzione e protezione dell'azienda. "La proposta ai direttori di dipartimento - spiega il policlinico - prevede, tra l'altro, per ogni varco, il cambio di tutte le serrature e/o cilindri.

Particolare attenzione viene posta agli accessi nella fascia post meridiana e notturna: potranno entrare per ragioni di servizio solo: medici, infermieri, operatori socio sanitari, ausiliari, portieri, custodi e coloro che sono autorizzati. Per quanto riguarda il personale equiparato (specializzandi, dottorandi, tirocinanti, studenti, volontari, etc) l'ingresso potrà essere consentito esclusivamente nel rispetto delle leggi e dei regolamenti universitari in materia. "L'intento della proposta - aggiunge Caltagirone - è quello di richiamare ciascuno alle proprie responsabilità, anche di controllo, rispetto ad abitudini - non conformi alle regole - che nel tempo sono spesso diventate consuetudini". (ANSA).