Sanità: incontinenza, visite gratuite a Villa Sofia Palermo

(ANSA) - PALERMO, 20 GIU - L'unità di uroginecologia dell'azienda "Ospedali Riuniti Villa Sofia- Cervello", che ha sede nel presidio di Villa Sofia, nelle giornate del 27 e 28 giugno, effettuerà visite gratuite alle utenti interessate, in occasione della Giornata nazionale per la prevenzione e la cura dell'incontinenza, che ricorre il 28 giugno di ogni anno, promossa dalla Federazione italiana Incontinenti e disfunzioni del pavimento pelvico, a cui l'unità è accreditata. Ne dà notizia in una nota l'azienda ospedaliera. Da oltre 10 anni l'unità di uroginecologia, che afferisce all'Uunità di ginecologia e ostetricia diretta da Gaspare Cucinella, partecipa all'iniziativa di prevenzione. Lunedì prossimo le visite saranno dalle 8.30 alle 14 mentre martedì 28 dalle 8,30 alle 14 e dalle 15 alle 18,30.

Per poter accedere al servizio occorre la prenotazione: l'utenza dovrà prenotarsi telefonicamente ai numeri 0917808070/ 0917808229/ 0917808057, tutti i giorni dalle 12 alle 13.30, esclusa la domenica. Le prenotazioni saranno accettate fino ad un massimo di capienza di 15 per il giorno 27 e di 18 per il giorno 28. "Anche per questa edizione - spiega Patrizia Speciale, responsabile dell'unità di uroginecologia di Villa Sofia - abbiamo voluto organizzare questo Open day per rimarcare l'importanza della prevenzione e della diagnosi precoce delle patologie del pavimento pelvico femminile, al fine di una corretta, tempestiva, efficace cura vista la vasta incidenza di queste problematiche nelle donne". (ANSA).