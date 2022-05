Ospedali:Garibaldi Nesima, congelatore in dono a Banca latte

(ANSA) - CATANIA, 20 MAG - Ogni anno il 19 Maggio viene festeggiata la Giornata Mondiale della Donazione del Latte Umano, un evento che trova la sua origine in Brasile nel 2004 e si propone la promozione della Donazione di Latte Umano.

Le donazioni vengono effettuate nelle Banche del Latte Umano Donato (Blud), le quali non sono soltanto centri per la raccolta, la lavorazione, lo stoccaggio e la distribuzione del latte umano, ma rappresentano una grande opportunità di promozione e di sostegno dell'allattamento al seno. La presenza di una Blud in una Terapia Intensiva Neonatale riduce significativamente la percentuale di neonati che ricevono una formula artificiale nelle prime settimane di vita.

Il Latte di Banca costituisce la migliore scelta nei neonati con peso alla nascita inferiore a 1500 grammi o in quelli affetti da patologie chirurgiche, allorché il Latte di Mamma non fosse disponibile.

La Blud dell'Arnas Garibaldi di Catania è stata inaugurata sei mesi fa presso l'U.O.C. TIN-Neonatologia diretta dalla Dott.ssa L.G.Tina ed e' gestita dalla Dott.ssa L. Conti. In occasione di questa Giornata dedicata alla donazione, presso l'Auditorium del presidio ospedaliero Garibaldi Nesima la Dott.ssa Tina e il Direttore del Dipatimento Materno Infantile, Dott. G. Ettore, insieme al Direttore Generale, Dott. F. De Nicola ed alla Direzione Sanitaria Aziendale e di Presidio hanno voluto ringraziare la Dott.ssa V. Scialfa per il dono fatto a favore della Blud di un Congelatore da Trasporto, necessario per il recupero a domicilio del latte delle donatrici rispettando criteri di sicurezza quale la catena del freddo "Il nostro dipartimento materno-infantile - ha dichiarato il dott. De Nicola - aderisce con entusiasmo alla ricorrenza odierna, la quale ricorda a tutti come oggi non è più un problema per una mamma allattare i propri pargoli". (ANSA).