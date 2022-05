Sanità: Genco (118), tablet in ambulanze riducono tempi soccorso

(ANSA) - PALERMO, 17 MAG - "Da tre mesi abbiamo avviato in via sperimentale il nuovo sistema di digitalizzazione del 118 che consiste nell'aver dotato di tablet con una app dedicata tutte le 251 ambulanze sul territorio siciliano e tutti gli interventi vengono gestiti attraverso un sistema digitale". Lo dice all'ANSA Fabio Genco, direttore della centrale operativa 118 Palermo e Trapani. "L'operatore di centrale in questo modo - spiega - avvisa l'ambulanza direttamente con informazioni inviando una scheda trasmessa nel tablet del mezzo di soccorso con evidente riduzione dei tempi delle telefonate che solitamente intercorrono tra centrale e ambulanze. Inoltre - aggiunge - vengono fornite maggiori informazioni via tablet e c'è una forte la riduzione dei tempi che in fase di emergenza è sempre fondamentale". Grazie alla nuova app tutti i reparti degli ospedali siciliani saranno in connessione. "Potranno trasmettere in tempo reale - prosegue - la situazione dei posti letto e dei ricoveri nei vari reparti. E' importantissimo perché questo agevola anche la centrale operativa ad indirizzare le ambulanze con i pazienti nel posto più idoneo e nel posto dove c'è la presenza di posti letto disponibili". Alle centrali operative arrivano centinaia e centinaia di richieste di soccorso ogni giorno sta poi alla capacità del singolo operatore che risponde saper individuare cosa serve in quell'esatto momento. "Bisogna capire subito la necessità dell'utente - dice Giancarlo Randazzo, infermiere della sala operativa 118 che si trova nell'ospedale Civico di Palermo - in tanti chiamano per soccorsi da codice verde, mentre sono numerose le chiamate per incidenti stradali, sul lavoro o infarti importanti e quindi noi operatori dobbiamo essere capaci di capire che tipo di ambulanza inviare sul posto e se necessario anche l'elicottero".

(ANSA).