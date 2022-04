Pasqua: uova ai piccoli pazienti del 'Di Cristina' a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 16 APR - Uova di Pasqua ai piccoli pazienti dell'ospedale dei bambini ' Di Cristina' di Palermo. Le hanno consegnate l'associazione 'Aurea Caritate', guidata dalla presidente Anthea Di Benedetto, che da anni è impegnata nella tutela dei bambini e delle famiglie. Le uova sono state acquistate grazie ad una raccolta fondi. L'iniziativa è stata promossa ed organizzata dalla socia onoraria Giuliana Sgroi e da Rita Paterna, con i medici Marco Martorana ed Edoardo Bosco.

"Sono mamma di due bimbi dice Giuliana Sgroi - e qualche anno fa mi è capitato di essere ricoverata con mio figlio durante un periodo festivo. Ho provato in prima persona tutto ciò che si vive avendo il proprio piccolo ricoverato e ho capito quanto sia importante durante i giorni di ricovero, soprattutto se festivi ricevere anche una piccola attenzione. Ho deciso di contribuire affinché i piccoli degenti del Di Cristina il giorno di Pasqua possano avere qualche attimo di gioia in più. Ringrazio la dirigente dell'ospedale Maria Lucia Furnari e Donatella Fogazza.

"La Pasqua per i più piccoli - dice Rita Paterna - è da sempre un momento di gioia e spensieratezza e l'apertura dell'uovo di cioccolato e la scoperta della sorpresa al suo interno è probabilmente il momento clou. Abbiamo pensato di riproporre questo momento di normalità ai bambini più in difficoltà ricoverati affinché non debbano rinunciare a questa esperienza di felicità". (ANSA).