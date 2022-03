Tumori: cambio al vertice oncoematologia ospedale Cervello

(ANSA) - PALERMO, 08 MAR - Caterina Patti, già direttore facente funzioni e oggi vincitrice di concorso, guiderà per i prossimi 5 anni l'unità di oncoematologia dell'ospedale Cervello di Palermo, che è centro di riferimento regionale per la prevenzione, la diagnosi e la cura delle leucemie e dei linfomi per il trapianto di midollo osseo.

Caterina Patti vanta un profilo di formazione, ricerca e professionale di lungo corso in Italia e all'estero. "Una professionista di elevata caratura - dice Walter Messina, direttore generale degli Ospedali riuniti Villa Sofia- Cervello -, che qualifica fortemente la nostra azienda. Grazie al suo contributo e alla sua interazione con i principali centri ematologici nazionali ed internazionali, l'oncoematologia del Cervello è centro italiano presente negli studi pubblicati su riviste specializzate". Caterina Patti si è laureata nell'Università di Palermo, si è specializzata in ematologia generale a Catania e in oncologia all'Università di Bari. Ha maturato una significativa esperienza di perfezionamento clinico nell'unità di trapianto di midollo e centro oncoematologico di uno dei più autorevoli istituti del settore: il "Dana- Farber Cancer Center, Harvad Medical School" di Boston.

Alle spalle ha una solida esperienza professionale in diverse strutture oncologiche italiane: dall'Istituto Tumori di Milano compresi i laboratori di cinetica cellulare annessi, alla divisione di oncologia medica di Bari a quella dell'ospedale San Giovanni Battista di Torino e ancora al centro trapianti di midollo osseo e laboratori di criopreservazione e colture cellulari annessi nella clinica medica generale dell'Università di Torino. (ANSA).