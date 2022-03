Asp Siracusa, 38 incarichi di direttori strutture complesse

(ANSA) - SIRACUSA, 08 MAR - Il direttore generale dell'Asp di Siracusa Salvatore Lucio Ficarra ha formalizzato la stipula del contratto al vincitore del concorso, relativo all'incarico dirigenziale dell'Unità operativa complessa di Ortopedia e Traumatologia dell'ospedale Umberto I di Siracusa, Salvatore Caruso. La nomina di Caruso, già facente funzione del medesimo reparto, rientra nell'ambito dei concorsi per il conferimento complessivo di 38 incarichi quinquiennali di direttori di Strutture complesse i cui bandi sono stati pubblicati nel corso del 2019.

Nella stessa seduta, presente il direttore delle Risorse umane Lavinia Lo Curzio, sono state formalizzate le firme dei contratti per i responsabili delle Uos Assistenza Socio Sanitaria Carolina Baiano e Veterinaria Area A di Noto Vincenzo Castagna, nonché per due incarichi di dirigente medico, Francesco Giuffrida per l'OBI del Pronto soccorso di Lentini e Marcello Passanese per l'ambulatorio di Chirurgia dell'ospedale Umberto I di Siracusa.

Da maggio dello scorso anno sono state portate a conclusione le prime procedure concorsuali che riguardano il conferimento delle nomine a direttori delle Strutture complesse dell'area del Dipartimento di emergenza, Mcau (pronto soccorso) e reparti di Rianimazione degli ospedali di Siracusa, Avola/Noto e Lentini, nonché della Terapia intensiva neonatale di Siracusa e dei reparti di Medicina interna degli ospedali di Siracusa e Lentini, nonché della Radioterapia, Anatomia e Istologia Patologica e Spresal. (ANSA).