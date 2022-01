ANSA-IL-PUNTO/Covid Sicilia: commissario, è picco pandemia

(ANSA) - PALERMO, 20 GEN - Il commissario per l'emergenza covid a Palermo, Renato Costa, pensa positivo: "In Sicilia siamo già nel picco di questa ondata, lo capiamo da alcuni parametri in diminuzione, come i contagi, i tamponi. Gli ospedali sono in una fase di stallo, speriamo che nel giro di una decina di giorni la situazione migliori". E come lui è ottimista sulla situazione siciliana il governatore Nello Musumeci: "Zona arancione vicina? Spero di no, i dati al momento sono dalla nostra parte. Però ogni giorno la situazione può mutare anche nello spazio di qualche ora. Dobbiamo continuare a essere prudenti, sta aumentando il numero delle prime e delle terze dosi". I dati della settimana appena trascorsa, dice il report Gimbe, fanno registrare una performance in peggioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti (3.777) ma si evidenzia una diminuzione dei nuovi casi (-16%) rispetto alla settimana precedente. Sopra soglia di saturazione i posti letto in area medica (36,4%) e in terapia intensiva (20,2%) occupati da pazienti Covid-19. La popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è il 73,8% (media Italia 79,6%) a cui aggiungere un ulteriore 5,3% (4,1%) solo con prima dose. Il tasso di copertura vaccinale con terza dose è del 63,5% (70,8%). La popolazione 5-11 che ha completato il ciclo vaccinale è il 2,5% (5,2%) a cui aggiungere un ulteriore 18,2% (19,9%) soltanto con prima dose.

Intanto la pressione sugli ospedali si fa sentire e l'esempio più eclatante è rappresentato dal reparto di Terapia intensiva Covid dell'ospedale Vittorio Emanuele di Gela che è stato chiuso a causa di un focolaio che ha coinvolto i sanitari. Tre medici su cinque, compreso il primario, due infermieri e un operatore socio sanitario sono risultati positivi e si trovano in quarantena. I sette pazienti ricoverati sono stati portati nell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta Con i nuovi arrivi Al Sant'Elia di Caltanissetta i pazienti della terapia intensiva Covid saliranno da 2 a 9. E un'ordinanza di Musumeci proroga la zona arancione del Comune di Palma di Montechiaro, nell'Agrigentino, dalle 14 di oggi fino al prossimo 26 gennaio compreso. Le misure restrittive antiCovid sono attualmente in vigore in altri 125 Comuni. In ulteriori 11 Comuni, invece, la "zona arancione" scatterà domani.

Il ministro delle infrastrutture Enrico Giovanni in audizione alla commissione Trasporti della Camera, tranquillizza gli amministratori dicendo che sulle ordinanze che hanno spostato in avanti di un mese l'utilizzo del Green pass rafforzato per i trasporti in Sicilia e nelle isole minori, "dopo una consultazione con i colleghi e la Presidenza del Consiglio, lo Stato è orientato a non impugnare l'ordinanza. C'è un dialogo con le autorità regionali per far sì che nonostante il diverso regime vengano assicurate al massimo le misure di sicurezza sanitaria. Lo Stato non conta di opporsi all'ordinanza dei due presidenti di regione". Plaudono Musumeci e il governatore della Calabria Roberto Occhiuto. (ANSA).