Covid: ospedale Cervello converte ostetricia e ginecologia

(ANSA) - PALERMO, 05 GEN - Posti letto Covid ridotti e l'azienda sanitaria Villa Sofia e Cervello dispone la riconversione del reparto di Ostetricia e ginecologia per destinarlo ai pazienti affetti dall'infezione. "Preso atto del perdurare dello stato di emergenza - si legge in una nota del direttore sanitario Aroldo Gabriele Rizzo - e dell'incremento della curva pandemica si dispone l'immediata sospensione dei ricoveri presso il reparto di ostetricia e ginecologia per poter consentire la trasformazione dei posti letto per pazienti Covid19".

Adesso il direttore del reparto dovrà dimettere o trasferire le pazienti in altri ospedali e iniziare la riconversione.

