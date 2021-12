Vaccini: Asp Palermo, in Open day Prizzi inoculate 183 dosi

(ANSA) - PALERMO, 18 DIC - Quindicesima tappa a Prizzi (Pa) dell'Open Day itinerante organizzato dall'Asp di Palermo nei locali dell'Istituto Fratelli Comparetto messo a disposizione dall'amministrazione comunale. La scuola si è trasformata per un giorno in un vero e proprio hub vaccinale con l'ampio salone che ha accolto utenti provenienti da tutto il comprensorio.

All'interno dell'Istituto hanno trovato ospitalità anche l'accettazione degli screening oncologici e la postazione amministrativa, oltre alla sala d'attesa dove le utenti hanno aspettato il momento di salire a bordo dei camper per mammografia e Pap Test.

Sono state complessivamente 258 le prestazioni effettuate dalle 9.30 alle 16.30, di cui 183 vaccinazioni e 75 esami per la prevenzione oncologica. Ne dà notizia l'azienda sanitaria. Il team delle vaccinazioni, composto da operatori dell'Asp e medici ed infermieri dell'Esercito, ha somministrato 8 prime dosi, 5 seconde e 170 terze dosi Ventiquattro le mammografie eseguite nell'ambito dello screening del tumore della mammella, 20 gli esami per lo screening del cervicocarcinoma e 31 i Sof Test distribuiti per lo screening del tumore del colon retto.

Prima della fine dell'anno, l'Asp ha programmato altre 3 tappe dell'Open Day: lunedì prossimo a Finale di Pollina, mercoledì 22 a Roccapalumba e martedì 28 dicembre a Contessa Entellina. (ANSA).