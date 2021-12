ANSA-IL-PUNTO/Covid:Sicilia,da giovedì vaccini fascia 5-11 anni

(ANSA) - PALERMO, 13 DIC - Da oggi in Sicilia è possibile prenotare la prima dose del vaccino anti Covid-19 anche per i bambini dai 5 agli 11 anni. Le somministrazioni verranno effettuate da giovedì 16 dicembre nei 65 punti vaccinali pediatrici distribuiti in tutte le province dell'Isola, nei quali sono stati predisposti accessi e corsie riservate ai più piccoli. Il giorno della somministrazione del vaccino i bambini dovranno avere 5 anni compiuti. La prenotazione - dice l'assessorato regionale alla Salute - può essere effettuata collegandosi alla piattaforma governativa (prenotazioni.vaccinicovid.gov.it) predisposta da Poste Italiane, oppure attraverso il sito www.siciliacoronavirus.it, da dove è possibile scaricare altresì la modulistica relativa alla vaccinazione.

Il giorno della vaccinazione è necessario che sia presente anche uno solo dei genitori o tutore legale, il quale dovrà dichiarare di avere informato l'altro genitore. Il vaccino previsto per i bambini dai 5 agli 11 anni è Comirnaty (BioNTech/Pfizer), nella formulazione specifica approvata da Aifa, con un dosaggio ridotto a circa un terzo rispetto a quello per gli over 12.

Anche per i bambini è prevista la somministrazione di una seconda dose, a distanza di tre settimane dalla prima.

In Sicilia intanto è stato scoperto il primo caso di variante Omicron su un positivo al covid nei laboratori regionali del Cqrc di Palermo.

"Non è una sorpresa e a questo era predisposto il nostro sistema di sorveglianza epidemiologica - dice il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci - Si tratta di un uomo con doppia vaccinazione e, anche per questa ragione, solo con lievi sintomi e isolato al domicilio. La macchina della prevenzione ha provveduto a effettuare il tracciamento tempestivamente». Dopo le polemiche sollevate da alcuni isolani delle Eolie impossibilitati nel fine settimana a fare i tamponi per partire, l'Asp di Messina ha autorizzato le guardia mediche. La nuova delibera è stata firmata dal commissario Bernardo Alagna per fare fronte "alla impossibilità dei non vaccinati di avere green pass su tampone antigienico. Apre così la possibilità di eseguire i tamponi presso le guardie mediche di tutte le isole".

Sono 782 i nuovi casi di Covid19 registrati in Sicilia a fronte di 15.193 tamponi processati. Il giorno precedente i nuovi positivi erano 1.208. Il tasso di positività sale al 5,1% ieri era al 4,7%. L'isola è al settimo posto per contagi. (ANSA).