ANSA-IL-PUNTO/Covid: Sicilia, performance positivi peggiora

(ANSA) - PALERMO, 09 DIC - Sono 789 i nuovi casi di Covid19 registrati in Sicilia a fronte di 16.274 tamponi processati.

Ieri i nuovi positivi erano 618. Il tasso di positività sale al 4,8%, era al 2,6%. L'isola è, al sesto posto per contagi. I guariti sono 253 mentre le vittime sono 2 e portano il totale dei decessi a 7.262. Sul fronte ospedaliero sono 387 ricoverati, con 21 casi in più rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 48 persone, due casi in più rispetto a ieri. E il report di Gimbe rende noto che nella settimana 1-7 dicembre in Sicilia si registra una performance in peggioramento per i casi attualmente positivi al covid per 100.000 abitanti (289) e si evidenzia un aumento dei nuovi casi (9,5%) rispetto alla settimana precedente. Sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica (9%) e in terapia intensiva (5%) occupati da pazienti COVID-19. In Sicilia la popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari 71,4% (media Italia 77,3%) a cui aggiungere un ulteriore 3,4% (media Italia 2,8%) solo con prima dose; il tasso di copertura vaccinale con terza dose è del 34,9% (media Italia 46,8%). Questo l'elenco dei nuovi casi per 100.000 abitanti dell'ultima settimana suddivisi per provincia: Messina 162; Caltanissetta 154; Catania 134; Siracusa 126; Trapani 97; Agrigento 90; Enna 77; Palermo 63; Ragusa 47. Intanto per domani a Montemaggiore Belsito (Pa) nella 12/ma tappa stagionale dell'Open day itinerante, iniziativa sulla prevenzione organizzata da Asp Palermo sono oltre 400 le vaccinazioni previste. Sarà via Kennedy ad ospitare i camper degli screening oncologici, mentre il servizio vaccinazioni (somministrazione di prima, seconda o terza dose), curato insieme con medici ed infermieri dell'Esercito nell'ambito dell'operazione EOS, sarà ospitato all'interno della scuola materna, dove saranno accolte anche accettazione e sala d'attesa, oltre alla postazione amministrativa. Gli over 65 ed i soggetti fragili potranno anche effettuare la vaccinazione antinfluenzale. Tutte le prestazioni sono gratuite e con accesso diretto. (ANSA).