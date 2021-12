Ospedali: Razza,S. Marco completato,non è cattedrale deserto

(ANSA) - CATANIA, 07 DIC - "Non c'è provincia e non c'è territorio della Sicilia che non sia interessato da un intervento di ricostruzione edilizia o di miglioramento tecnologico. E' il lavoro di quattro anni. Questa è una struttura che si pensava rimanesse una cattedrale nel deserto che per molti anni la Regione non era riuscita a completare.

Adesso si chiude la fase di completamento". Lo ha detto l'assessore alla Salute della Regione Siciliana, Ruggero Razza, all'inaugurazione del nuovo pronto soccorso dell'ospedale San Marco nel rione Librino di Catania.

"Contemporaneamente - ha aggiunto - stiamo lavorando a Messina dove è attivo il cantiere del pronto soccorso del Policlinico, a Palermo al Civico e a Villa Sofia. E' stato già finanziato il pronto soccorso dell'ospedale Cervello, si sta per completare quello di Vittoria ed è in corso di realizzazione quello di Avola". (ANSA).