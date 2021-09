Vaccini: L. Orlando, presenza Figliuolo sensibilizza cittadini

(ANSA) - PALERMO, 20 SET - "La presenza del generale Figliuolo è stata occasione di conferma dell'impegno della città di Palermo e di tutti i comuni siciliani, rappresentati dall'Anci, per venire incontro a questa opera di sensibilizzazione su vaccini e tamponi". Lo ha detto il sindaco Leoluca Orlando che oggi pomeriggio insieme al presidente della Regione Nello Musumeci, al commissario Renato Costa, all'assessore Ruggero Razza e al prefetto Giuseppe Forlani, ha accolto il generale Figliuolo all'Hub vaccinale nella Fiera del Mediterraneo. "Palermo - ha proseguito il sindaco - ha messo a disposizione questo grande padiglione, il primo in Italia adibito ai tamponi e poi alle vaccinazioni. Adesso occorre una capillare vaccinazione. Per questo sono decine le iniziative a Palermo, d'intesa con il commissario Costa, nei diversi quartieri della città per convincere tutti a vaccinarsi". La Sicilia è "ancora in fondo alla classifica del numero di persone vaccinate", ha detto Orlando. "Ma siamo in ripresa. Bisogna promuovere in tutti i modi la vaccinazione che è utile e conveniente ed evita conseguenze peggiori". (ANSA).