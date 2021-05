ANSA-IL-PUNTO/Via a vaccinazioni di massa in isole Sicilia

(ANSA) - PALERMO, 06 MAG - Dopo cinque giorni in cui era in fase calante risale in Sicilia la curva dei positivi al covid: sono 1.202 (ieri erano 782) su 26.265 tamponi processati. La regione è terza per numero di contagi giornalieri. Le vittime sono state 24 e portano il totale a 5.516. Ma la Sicilia guarda con ottimismo ai prossimi giorni con il via libera alle vaccinazioni di massa nelle isole minori (dai 18 anni in su; si parte con Salina, Lampedusa e Linosa) e alle prenotazioni per le dosi che riguardano i cittadini compresi nella fascia d'età 50-59 anni. Le vaccinazioni hanno bisogno di impulso considerato che dall'ultimo report della fondazione Gimbe la Sicilia risulta all'ultimo posto tra le regioni per somministrazione di dosi anti covid. "Vogliamo mettere in sicurezza l'intera popolazione per poter garantire a chi vuole venire a villeggiare a Lampedusa che l'isola è Covid-free. Dopo questo passaggio bisognerà capire come si devono comportare coloro che vengono sulle isole minori. C'e' bisogno di capire se c'è un pass che accerti se una persona è stata vaccinata o se prima di arrivare si sia fatto il tampone molecolare o antigenico" ha detto il sindaco delle Pelagie Totò Martello. L'ordinanza sui vaccini del presidente della Regione, Nello Musumeci, dispone per gli ultracinquantenni (senza patologie), l'utilizzo dell' AstraZeneca con inizio delle somministrazioni per questa fascia d'età a partire da giovedì 13 maggio e seguiranno l'ordine di prenotazione. Da domani, inoltre, negli hub e nei centri vaccinali dell'Isola, all'interno dell'iniziativa 'Open day', i cittadini con patologie pregresse nella fascia di età compresa tra i 50 e 59 anni - secondo quanto previsto dalle raccomandazioni del Piano nazionale - saranno vaccinati con Pfizer-Biontech, anche senza prenotazione, con una corsia preferenziale. Così come tutti i cittadini rientranti nel target over 60 potranno vaccinarsi. (ANSA).