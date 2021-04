Sanità: Asp Ragusa, Smecca direttore laboratorio sanità

(ANSA) - PALERMO, 25 APR - Giuseppe Smecca, 60 anni, dirigente medico, è stato nominato dalla direzione generale di Asp Ragusa, direttore del laboratorio di sanità pubblica, con incarico quinquennale, a seguito di una valutazione espressa dalla commissione esaminatrice.

Smecca è specializzato in igiene e medicina preventiva e in medicina del lavoro e vanta una lunghissima esperienza nel settore, come dirigente dell'Asl 12 di Biella, dal 1999 al 2005, con compiti di vigilanza negli ambienti di lavoro. Ha partecipato a numerose attività promosse dall'assessorato Sanità Regione Piemonte e con l'Arpa Piemonte al controllo del rischio chimico negli ambienti di lavoro. Dal 2005 lavora nell'Ausl di Ragusa. (ANSA).