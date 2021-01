Covid: Asp Palermo, indagini per verifica focolaio in uffici

(ANSA) - PALERMO, 14 GEN - "In merito a quanto comunicato da una organizzazione Sindacale, corre obbligo rappresentare che sono in atto indagini ed approfondimenti al fine di verificare la situazione epidemiologica all'interno degli uffici nella sede del dipartimento di prevenzione di Asp Palermo". Lo dice in una nota Loredana Curcurù, responsabile del dipartimento, che replica alla nota della Cgil che parla di focolaio negli uffici.

"Si precisa che non sussistono 'condizioni di sovraffollamento' degli uffici, considerato che gli operatori turnano sette giorni su sette, mattina e pomeriggio, indossando regolarmente dispositivi di protezione, osservando le misure di distanziamento, e che negli ambienti di lavoro viene assicurato il ricambio d'aria e si effettua la sanificazione periodica dei locali.

Qualora il focolaio fosse confermato, saranno poste in essere tutte le misure di previste dalla normativa vigente", conclude Curcurù. (ANSA).