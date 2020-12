ANSA-IL-PUNTO/Sicilia,paura per 3 positivi giunti da Londra

(ANSA) - PALERMO, 21 DIC - Mentre continua a scendere la curva dei contagi, in Sicilia cresce invece la paura per la nuova variante inglese del Coronavirus che potrebbe diffondersi anche nell'isola. A suscitare apprensione sono in particolare i tre casi positivi al Covid (altri due sono dubbi) sui 134 passeggeri e sei componenti dell'equipaggio del volo Ryanair da Londra atterrato ieri sera a Palermo. I test antigenici rapidi effettuati subito dopo lo sbarco dai medici dell'Asp di Palermo e dell'Usmaf avevano dato esito negativo. I successivi controlli con i tamponi molecolari hanno invece riscontrato la presenza di tre contagiati tra i passeggeri provenienti dalla Gran Bretagna.

Per accertare se si tratti della variante inglese del virus SarsCov2 bisognerà attendere ulteriori esami diagnostici i cui risultati si conosceranno nelle prossime ore. Per il momento tutti i passeggeri e i componenti dell'equipaggio sono in isolamento fiduciario; le autorità sanitarie hanno acquisito la lista con l'elenco dei loro nomi per monitorare l'andamento della quarantena che durerà almeno 14 giorni. Il commissario per l'emergenza Covid a Palermo Renato Costa sottolinea "l'efficacia dei doppi controlli subito messa in atto dalla nostra organizzazione sanitaria in aeroporto, che ci ha consentito in poche ore di individuare con certezza al tampone molecolare, 3 positivi e 2 dubbi".

"Oltre al volo proveniente da Londra - aggiunge Costa - , ieri il lavoro è stato incessante con ben 2.999 tamponi rapidi e 3 positivi. Un lavoro che prosegue nell'interesse della collettività e di un sistema che in Sicilia sta fornendo un quadro chiaro su tutti i passeggeri in arrivo".

Controlli che stanno andando avanti in tutta i porti e gli aeroporti della Sicilia e nei drive in allestiti in diverse città, per monitorare i rientri nell'isola in vista delle festività natalizie. Altri otto positivi, su 9 mila tamponi effettuati nel fine settimana, sono stati rilevati ad esempio nello scalo internazionale Fontanorssa di Catania.

Intanto sono 669 i nuovi casi registrati oggi in Sicilia su 6.216 tamponi eseguiti (ieri erano 792). Un numero quasi analogo a quello dei guariti (623) mentre i decessi sono 26, che portano il totale a 2.181. Torna invece a salire il numero dei ricoveri: 1.267 pazienti Covid, 13 in più rispetto al dato di ieri, 181 dei quali in terapia intensiva. (ANSA).