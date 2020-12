Covid: avviata attività screening in porto Palermo

(ANSA) - PALERMO, 13 DIC - E' cominciata nel porto di Palermo l'attività di screening, nell'ambito della strategia di contrasto alla diffusione dei contagi, per i passeggeri in arrivo nel capoluogo siciliano in vista delle festività natalizie. "L'obbligo scatta da domani - spiega il commissario per l'emergenza Covid a Palermo, Renato Costa - ma abbiamo voluto mettere in moto la macchina organizzativa prima per farci trovare pronti. Ieri sera - prosegue Costa - tutto è andato bene con 93 passeggeri che si sono sottoposti volontariamente al tampone e per fortuna non sono stati riscontrati positivi, altri 90 sono arrivati a Termini Imerese". Stasera in arrivo 99 passeggeri, mentre domattina presto si comincerà con i passeggeri a bordo delle due navi di Tirrenia e Gnv provenienti da Napoli. (ANSA).