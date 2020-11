ANSA-IL-PUNTO/COVIDSicilia,1.024 casi e screening a tappeto

(ANSA) - PALERMO, 02 NOV - Mentre la Sicilia attende ancora di conoscere quali saranno le disposizioni che saranno contenute nell'ultimo Dpcm del governo, frutto dal confronto tra il premier Conte e le Regioni al quale partecipa anche il Governatore Nello Musumeci, la curva dei contagi nell'isola resta stabile dopo avere superato sabato quota mille . Oggi sono 1.024 i nuovi positivi, su 8.034 tamponi effettuati. I morti sono stati 18 che portano il totale a 536. Con i nuovi casi salgono così a 16.064 gli attuali positivi. I guariti sono 266.

I positivi non aumentano solo a Palermo e Catania ma anche in provincia di Ragusa con quasi 250 nuovi casi solo oggi.

Particolarmente delicata è la situazione di Vittoria, la capitale dell' "oro verde" dichiarata ieri "zona rossa" dal Governatore, dove si registrano oltre 500 positivi su 63 mila abitanti. Malgrado il lockdown totale il più grande mercato ortofrutticolo del Sud non si fermerà e proseguirà regolarmente la sua attività, sia pure rispettando rigidi controlli, anche durante il periodo di chiusura disposto dal presidente Musumeci fino al 10 novembre. Prosegue intanto a Palermo lo screening di massa con il sistema del drive in alla Fiera del Mediterraneo, dove sono stati riscontrati altri 139 nuovi contagi, in gran parte tra studenti, su 1214 tamponi. Da venerdì scorso sono stati controllati complessivamente 4.209 soggetti, con 394 positivi.

Non si fermano neanche le proteste. Oggi è stata la volta degli albergatori della provincia di Palermo che hanno manifestato contro le decisioni del governo consegnando simbolicamente le chiavi delle loro strutture al Comune. "Un momento molto triste per i nostri associati che a causa delle restrizioni imposte dagli ultimi Dpcm sono stati indotti a prendere questa sofferta ma inevitabile decisione" commenta il presidente di Federalberghi Palermo, Nicola Farruggio, che lamenta "un calo complessivo del 80% dei fatturati".

Intanto Carabinieri, polizia di stato, guardia di finanza e polizia municipale proseguono i controlli coordinati dalla prefettura di Palermo. Sono stati 91 i palermitani multati in questa ultima settimana per il mancato rispetto del distanziamento sociale e per non avere indossato la mascherina all'aperto; sette le attività commerciali chiuse per cinque giorni. A Caltanissetta undici persone sono state scoperte dalla polizia all'interno di un bar ben oltre l'orario consentito: quando gli agenti sono entrati nel locale, intorno alle 20, hanno trovato gli avventori intenti a bere e a giocare. Il titolare è stato multato, con una sospensione dell'attività per cinque giorni. (ANSA).