Covid: in due giorni screening drive in Palermo 171 positivi

(ANSA) - PALERMO, 31 OTT - Su 1.204 tamponi rapidi sono stati intercettati 121 positivi. In due giorni di screening negli spazi della Fiera del Mediterraneo a Palermo, dove sono state allestite le postazioni drive in per i test, su 2.184 sono stati 171 i positivi asintomatici al Covid che sono stati già isolati.

Il target di riferimento per questa iniziativa, portata avanti dall'assessorato regionale alla salute, dell'Asp Palermo, del comune di Palermo e coordinata dal commissario anti covid a Palermo Renato Costa, è la popolazione scolastica: dirigenti scolastici, insegnanti, personale di segreteria ed Ata. La convocazione è a cura dell'assessorato regionale alla salute.

Nel momento in cui si riscontra la positività al tampone rapido, l'utente viene sottoposto al tampone molecolare per la successiva conferma. Domani l'attività prosegue dalle 8 alle 14, sempre ed esclusivamente per il personale della scuola di Palermo e provincia. (ANSA).