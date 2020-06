Coronavirus: in Sicilia aumentano guariti, zero contagi

(ANSA) - CATANIA, 12 GIU - Aumenta il numero dei guariti e dei pazienti dimessi, calano i ricoveri e non si registrano nuovi casi di contagio. E' il quadro della situazione del Coronavirus in Sicilia negli ultimi due giorni, secondo il report comunicato dalla Regione all'Unità di crisi nazionale.

Dall'inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 176.233 (+4.849 rispetto a mercoledì 10 giugno), su 147.871 persone: di queste sono risultate positive 3.455 (0), mentre attualmente sono ancora contagiate 841 (-12), 2.335 sono guarite (+11) e 279 decedute (+1).

Degli attuali 841 positivi, 37 pazienti (-9) sono ricoverati - di cui 3 in terapia intensiva (-3) - mentre 804 (-3) sono in isolamento domiciliare. Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province. Agrigento: 32 (0 ricoverati, 108 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta: 10 (2, 155, 11); Catania: 398 (13, 578, 100); Enna: 8 (0, 388, 29); Messina: 119 (13, 387, 59); Palermo: 252 (9, 291, 38); Ragusa: 8 (0, 83, 7); Siracusa: 0 (0, 222, 29); Trapani: 14 (0, 123, 5).

Il prossimo aggiornamento regionale avverrà lunedì. (ANSA).