Fase 2: Razza,da 25 maggio prestazioni ordinarie in ospedali

(ANSA) - PALERMO, 21 MAG - "Dal 25 maggio riapriranno le strutture sanitarie, anche ambulatoriali, per le ordinarie prestazioni intramoenia ed extramoenia". Ad annunciare l'avvio della Fase 2 nella gestione della sanità in Sicilia è l'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, in conferenza stampa a Palazzo d'Orleans. (ANSA).