Un'installazione multimediale con il Teatro Potlach a Buscemi

Un'installazione multimediale che nasce da una ricerca sul patrimonio culturale e dalle tradizioni orali del borgo di Buscemi (Siracusa). L'evento, in programma sabato prossimo 5 aprile, alle ore 21, nell'auditorium San Giacomo, tradurrà queste scoperte in proiezioni immersive con immagini e suoni, narrazioni ispirate alla leggenda della Madonna del Bosco, con la partecipazione e il coinvolgimento di attori e performer del Teatro Potlach e della comunità di Buscemi. L'iniziativa rientra nel progetto "Buscemi Borgo Immateriale", finanziato dal Pnrr e vede il coinvolgimento del Teatro Potlach, di Fara Sabina, piccolo centro in provincia di Rieti. Fondato nel 1976 da Pino Di Buduo e Daniela Regnoli, nel 1979 l'attrice svizzera Nathalie Mentha si unisce al gruppo e da allora i tre costituiscono il gruppo fisso del Teatro.

Nei giorni scorsi artisti e tecnici del Teatro Potlach si sono dedicati agli allestimenti e alle prove tecniche. Giovedì 3 aprile si svolgeranno incontri con le associazioni e i partecipanti locali, con i quali si condurrà un laboratorio teatrale. Il coordinamento è del regista del Teatro Potlach Pino Di Buduo. Saranno utilizzati diversi proiettori di ultima generazione. L'evento è inserito all'interno di una programmazione artistica, diretta da Lucenzo Tambuzzo, organizzata nell'ambito del progetto "Buscemi Borgo Immateriale", finanziato dal Pnrr, che prevede, tra le altre cose: la creazione di spazi di aggregazione, azioni di valorizzazione del patrimonio culturale immateriale, miglioramento dell'ecomuseo con installazioni immersive, creazione di esperienze e itinerari, organizzazione di festival ed eventi, creazione di un'impresa di comunità.

"Il progetto 'Buscemi Borgo Immateriale' - spiega il direttore artistico Lucenzo Tambuzzo - scommette sulla rivelazione della bellezza dei monumenti, delle chiese, del paesaggio e delle relazioni umane di un luogo silente, che ha molto da raccontare".

"Sono felice di presentare un ricco programma di attività che si terranno a Buscemi - dice il sindaco Michele Carbè -. Il nostro paese si è contraddistinto per aver coltivato un'intensa attività teatrale ed il teatro da noi è una tradizione di anni".





