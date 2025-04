Stm, il 10 aprile tavolo Mimit con ministri Urso e Giorgetti

È stato rinviato al 10 aprile alle 10 il tavolo nazionale su Stmicroelecronics, in programma questa mattina al Mimit e poi rinviato dopo l'introduzione dei dazi Usa. Lo rende noto il Mimit, spiegando che la nuova data è stata individuata su indicazione del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, d'intesa con il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, anche lui atteso al tavolo.

Alle 13.15 di oggi - secondo quanto si apprende da fonti sindacali - si terrà comunque sempre al Mimit un incontro con l'azienda, che dovrebbe esporre una sintesi del piano industriale, presieduto dalla sottosegretaria Fausta Bergamotto, come richiesto da Fim, Fiom, Uilm, Fismic e Ugl metalmeccanici dopo il rinvio del tavolo.



