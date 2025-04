Sigonella, cambio al vertice della base della marina Usa

Il capitano di vascello Daniel M.

Martins sarà il nuovo comandante della stazione aeronavale della Marina Usa di Sigonella, subentrando al pari grado Aaron F.

Shoemaker che lascerà l'incarico. La cerimonia del trentesimo avvicendamento e al vertice della base si terrà il prossimo 10 aprile nella base della Nas 2, alla presenza, come massima autorità, del contrammiraglio Brad J. Collins, comandante della Marina USA Regione Europa, Africa Centrale. Parteciperanno rappresentanti delle istituzioni italiane e personale della base e ospiti.

La United State Naval air station (Nas) Sigonella, attiva dal 1959, è un hub strategico per le operazioni Usa e Nato nel Mediterraneo. Situata all'interno del comando aeroporto Sigonella dell'Aeronautica militare Italiana, Nas Sigonella è un nodo critico di supporto logistico per il transito di personale e merci verso tre Comandi Geografici Usa e ospita 40 unità militari, tra cui la U.S. Space force. Con oltre sessant'anni di operatività è ritenuta un'infrastruttura strategica per la sicurezza transatlantica, ospitando una flotta aerea diversificata e fornendo supporto logistico essenziale alle missioni Usa e Nato nel Mediterraneo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA