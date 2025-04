Schifani, "Augusta Polo strategico per l'eolico offshore"

"Esprimo grande soddisfazione per la scelta del governo nazionale che conferma la validità della proposta avanzata dalla Regione. La decisione è il risultato di un dialogo costruttivo con tutte le Autorità portuali della Sicilia, che hanno individuato in Augusta la località più idonea per ospitare questo importante Polo strategico"!. Lo dichiara il presidente della Regione Renato Schifani, commentando la scelta, da parte dei ministri dell'Ambiente e delle Infrastrutture, del porto di Augusta come una delle due basi italiane per l'energia eolica offshore.

"Già questa mattina, a Roma - prosegue -, il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin mi aveva anticipato informalmente la notizia, riconoscendo l'impegno del mio governo nella pianificazione e nella valorizzazione delle infrastrutture portuali. La creazione di un Polo per l'eolico offshore ad Augusta rappresenta una straordinaria opportunità per lo sviluppo economico e occupazionale della Sicilia. Ringrazio tutte le istituzioni e gli attori coinvolti per aver contribuito a questo importante traguardo".

"Nel corso dell'incontro con il ministro - aggiunge Schifani - abbiamo affrontato anche il tema del ruolo della Regione nei procedimenti autorizzativi relativi proprio agli impianti eolici marini galleggianti, dopo il ricorso presentato in Corte costituzionale contro il provvedimento governativo che ci esclude dal poter dare un parere preventivo, coinvolgendo i territori e le categorie produttive per una pianificazione condivisa e sostenibile".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA