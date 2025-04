Samonà, Villa Trabia a Palermo è in stato di abbandono

"Villa Trabia a Palermo è in stato di abbandono e degrado. È questa la triste condizione di uno dei giardini più belli e storici di Palermo". A scriverlo è Alberto Samonà, intellettuale e scrittore, già assessore regionale dei Beni Culturali e attuale membro del Cda del Colosseo, che affida a un post su Facebook questo amaro commento sulla villa che si trova nel cuore di Palermo.

"Intanto - scrive Samonà - non si comprende perché il grande vaso divelto nel giugno dello scorso anno dai vandali, a soli pochi mesi dalla riapertura dell'ingresso monumentale di via Marchese Ugo, non sia stato ricollocato. Inoltre, il giardino non è assolutamente curato, tanto che in alcuni tratti sembra semmai una foresta pluviale, con vegetazione spontanea cresciuta a dismisura ed erbacce ad ogni passo, con le vasche e le fontane stagnanti. Per non parlare delle serre storiche, abbandonate, o dei muri e delle panchine, imbrattate dai soliti ignoti, con scritte e obbrobri di ogni tipo".

"Ci vuole così tanto - si domanda Samonà - a tenere in uno stato decoroso Villa Trabia? A predisporre la normale manutenzione ordinaria del giardino? Ad attivare una sorveglianza diurna e notturna, anche ridestando i custodi dal torpore o con un sistema di videosorveglianza?" Samonà conclude il proprio intervento rivolgendo un accorato appello al sindaco, affinché intervenga per risolvere la situazione: "Da palermitano innamorato della nostra Città, mi rivolgo al Sindaco Roberto Lagalla, affinché con un Suo autorevole intervento possa restituire decoro a questo luogo, il cui stato sofferente, evidentemente, sfugge a qualche distratto dirigente o assessore della Giunta municipale".



