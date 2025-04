"Sara Campanella riceverà la laurea alla memoria. Oggi l'ho promesso alla madre. Noi come Università dobbiamo spingere i giovani a comprendere il pericolo e denunciarlo in tempo". Lo dice la rettrice dell'ateneo di Messina Giovanna Spatari. La rettrice parteciperà stasera alla fiaccolata organizzata dall'università unitamente a tutte le associazioni studentesche ed in collaborazione con il Comune di Messina.

