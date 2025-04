Prova generale "L'elisir d'amore" al Massimo a sostegno Msf

Sarà devoluto a Medici senza frontiere il ricavato della prova generale dell'opera lirica in due atti L'elisir d'amore di Gaetano Donizetti, su libretto di Felice Romani, che andrà in scena giovedì 10 aprile alle ore 18.30 al teatro Massimo di Palermo. È questa infatti l'opera scelta quest'anno dal Teatro Massimo di Palermo, che, con il patrocinio della Fondazione Teatro Massimo e del Comune di Palermo, dedica ormai da diversi anni uno spettacolo a sostegno di Medici Senza Frontiere. Lo spettacolo sarà preceduto dall'intervento di Laura Perrotta, direttrice della Raccolta Fondi di Msf Italia.

L'orchestra del Teatro Massimo sarà diretta dal maestro Gabriele Ferro, mentre le scenografie saranno realizzate da Nicola Rubertelli. I biglietti possono essere acquistati presso la sede del Gruppo di Palermo di Msf in via Resuttana n. 352 o prenotati al numero +39 3425588521, con successivo ritiro in sede. Il pagamento potrà essere effettuato esclusivamente tramite POS. Per qualsiasi altra informazione si può chiamare il numero +39 3425588521.

Msf è nata nel 1971 da un gruppo di medici e giornalisti e ha sempre portato avanti la doppia vocazione di curare e testimoniare. Oggi l'organizzazione fornisce soccorso medico-umanitario alle popolazioni minacciate da conflitti armati, epidemie, disastri naturali e violenze.

Il Gruppo di volontari MSF di Palermo è nato nel 2011 per organizzare iniziative di sensibilizzazione e promuovere le attività dell'organizzazione in città e provincia. È costituito da volontari di ogni età e la partecipazione è aperta a tutti coloro che desiderano sostenere Msf dedicandole parte del proprio tempo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA