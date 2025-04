Parola per parola, torna il festival letterario di Belpasso

Le parole attraversano il tempo, costruiscono legami, danno forma alla memoria. Con questa consapevolezza, dal 10 al 13 aprile 2025, Belpasso ospiterà la seconda edizione del festival letterario 'Parola per parola'.

Organizzato dalla Fondazione Carri di Santa Lucia, in collaborazione con la Pro loco e patrocinato dal Comune etneo, dall'assessorato Regionale del Turismo e dall'Assemblea regionale Siciliana, il festival è diretto da Katya Maugeri e promuove due iniziative: il concorso letterario "Belpasso tra le righe" e la Mail Art.

"Promuovere e sostenere la cultura creando continue occasioni di confronto di idee - afferma il sindaco Carlo Caputo - è tra gli obiettivi di questa amministrazione. E per farlo è fondamentale supportare la nascita e lo sviluppo di 'spazi aperti', in cui autori, lettori e appassionati possano incontrarsi. Così percepisco il Festival Letterario 'Parola per Parola': un evento, un luogo, un movimento che celebra la cultura attraverso la parola scritta e l'arte visiva".

Tra gli appuntamenti lo spettacolo teatrale 'Siamo, ancor prima di essere', scritto da Katya Maugeri ed Emmanuele Giuffrida, con quest'ultimo che ne cura anche la regia, che andrà in scena la sera dell'11 aprile al teatro Nino Martoglio.

Un viaggio emozionale che attraversa i carteggi più intensi della storia, raccontando il potere delle lettere di resistere al tempo e alla distanza.

"Ogni parola scritta - sottolinea la direttrice artistica - è un frammento di esistenza che resiste al tempo, un ponte invisibile tra chi racconta e chi ascolta. Il festival 'Parola per Parola' nasce con l'intento di dare spazio a queste voci, offrendo un luogo in cui la cultura non sia solo celebrata, ma vissuta intensamente. Questa edizione conferma quanto sia necessario preservare la profondità della scrittura, l'emozione del teatro, la forza del dialogo artistico. Lo spettacolo in programma quest'anno è la sintesi perfetta di questo viaggio: lettere che hanno attraversato i secoli diventano materia viva, evocando passioni, distanze e ricongiungimenti. Vogliamo che il Festival - conclude - sia un'esperienza che lasci tracce, che continui a crescere e a ispirare, creando connessioni autentiche tra le storie e le persone".



