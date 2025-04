Pallanuoto: A1; nell'anticipo l'Ortigia fa visita a Trieste

Domani sera nell'anticipo della 25ª e penultima giornata del campionato di A1 di pallanuoto, l'Ortigia farà visita alla Pallanuoto Trieste. Con in tasca la qualificazione ai play-off per il 5° posto, conquistata matematicamente grazie alla vittoria nel derby contro la Nuoto Catania, i biancoverdi affronteranno una partita difficile contro avversari che si stanno giocando l'accesso ai playoff scudetto. L'Ortigia, dal canto suo, viene da tre vittorie consecutive, nelle quali ha mostrato di avere recuperato la condizione e la mentalità necessarie per guardare con ottimismo alle prossime sfide e per giocare un ruolo da protagonista nei play-off per il quinto posto.

"Domani cercheremo di portare a casa i tre punti - sottolinea l'attaccante biancoverde Sebastiano Di Luciano - anche perché la matematica ancora ci consente di scalare qualche posizione in classifica. A Trieste troveremo una formazione attrezzatissima, con un ottimo allenatore e degli ottimi giocatori. Hanno fatto un gran campionato e meritano la posizione che occupano attualmente in classifica. Dovremo cercare di fare la nostra gara anche per mantenere il morale alto e continuare a far crescere la fiducia in noi stessi. Dovremo sicuramente mantenere alta l'attenzione e soprattutto giocare con molta calma la fase di attacco, in modo da evitare le loro ripartenze, cioè la loro arma migliore".



