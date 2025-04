Fugge all'alt davanti alla Questura e ferisce agente, arrestato

A Catania un 25enne che viaggiava in sella ad uno scooter senza casco davanti la Questura ha investito un agente della polizia che voleva fermarlo per un controllo. Per il poliziotto, ferito in una mano, sono state necessarie le cure dei sanitari. Il giovane è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Nonostante l'alt intimato dal poliziotto, il 25enne, ha detto "sì…sì... ora me lo metto il casco", ha fatto finta di fermarsi per poi accelerare bruscamente e tentare la fuga. Il poliziotto ha tentato di bloccarlo, ma è stato investito. In seguito all'urto, il conducente ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro due autovetture di servizio parcheggiate regolarmente davanti la Questura, per finire poi a terra. Una volta rialzatosi, il giovane ha provato comunque a fuggire a piedi, ma è stato subito bloccato dallo stesso poliziotto ferito, che lo ha arrestato.

Informato il pubblico ministero, il giovane è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del rito per direttissima, all'esito del quale il Gip, dopo aver convalidato l'arresto, ha applicato nei la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Nei confronti del 25enne sono state elevate sanzioni per le violazioni al Codice della Strada commesse



Riproduzione riservata © Copyright ANSA