Diciassettenne perseguitava la ex, arrestato a Caltanissetta

Un diciassettenne di Caltanissetta è stato arrestato per stalking e minacce aggravate nei confronti della ex, minorenne anche lei e residente a San Cataldo, dove i carabinieri hanno eseguito l'ordinanza cautelare emessa dalla Procura minorile. Sulla base della denuncia presentata dalla vittima, e sentite varie testimonianze, il diciassettenne non accettava la fine della storia con la ragazza e ha cominciato a tempestarla di chiamate, anche con numeri anonimi e messaggi inviati giorno e notte.

Il giovane chiamava con insistenza anche i compagni di classe della ragazzina per sapere dove si trovasse e in un'occasione le aveva fatto recapitare un mazzo di fiori a scuola. Allo stesso tempo però, avrebbe continuato a inviarle messaggi d'insulti e a scriverle che se si fosse suicidato sarebbe stata solo colpa della ragazza.

In un'occasione il diciassettenne l'ha seguita dopo l'uscita da scuola e alla fermata dell'autobus, le ha strappato il cellulare e l'ha costretta a seguirlo alla villa comunale.

Infine, ha imbrattato un muro cittadino con scritte rivolte alla vittima. La ragazzina, spaventata e in preda all'ansia, ha deciso di denunciarlo. Il diciassettenne, difeso dall'avvocato Massimiliano Bellini, è stato posto ai domiciliari.



