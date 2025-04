Consegnato il nuovo sistema fognario di Mazara del Vallo

Il Sub Commissario nazionale alla depurazione Toto Cordaro ha provveduto oggi alla consegna del nuovo sistema fognario di Mazara del Vallo. L'opera riguarda le acque nere al servizio della zona Tonnarella, Trasmazzaro e il collegamento alla rete esistente di lungomare Mazzini. L'importo dei lavori eseguiti è pari a 15 milioni di euro. Erano presenti il Sindaco Salvatore Quinci, il presidente dell'Assemblea territoriale idrica di Trapani e Sindaco di Calatafimi Segesta Francesco Gruppuso e i tecnici della Struttura Commissariale e del Comune. "Con la consegna della rete fognante delle zone di Tonnarella e Trasmazzaro si completa il primo dei tre interventi previsti nell'agglomerato di Mazara del Vallo - ha spiegato Cordaro- che porteranno al superamento dell'infrazione comunitaria attraverso un impegno finanziario complessivo di 53 milioni di euro".

Cordaro ha poi aggiunto: "Oltre al dato concreto di un risparmio di 215mila euro per la popolazione equivalente di 21mila abitanti, la cura dei territori e il conseguimento del massimo risultato possibile in tema di tutela dell'ambiente e di modernità degli impianti, così come avvenuto oggi a Mazara del Vallo, ci consente di esprimere grande soddisfazione per l'obiettivo centrato e ci sprona ad andare avanti su questa strada, certi del fatto che le nostre comunità meritano gli standard europei più qualificanti. Si chiude, d'altro canto, un'altra infrazione comunitaria con un ulteriore risultato anche in termini di recupero di risorse economiche".

Il nuovo sistema fognario è stato realizzato dalla Struttura Commissariale nelle zone di Tonnarella e Trasmazzaro mediante la posa di nuovi collettori in tre bacini principali per una lunghezza complessiva di circa 64,5 km oltre a 18 nuove stazioni di pompaggio.



