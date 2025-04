Borghi dei Tesori Fest , al via quinta edizione

Ritorna per il quinto anno l'iniziativa Borghi dei Tesori Fest, organizzata dalla fondazione Le Vie dei Tesori che, in anteprima, nel fine settimana di pasqua il 19 e 20 aprile e poi dal 26 aprile all'11 maggio, offrirà l'opportunità a turisti e visitatori di poter scoprire e visitare borghi spesso sconosciuti in Sicilia. "A questo progetto - spiega Laura Anello, presidente della fondazione le Vie dei Tesori - partecipano circa 38 piccoli comuni di tutta la Sicilia che fanno parte di un'associazione di circa 70 comuni complessivi, che noi abbiamo messo a rete. Sono tutti custodi di cose meravigliose: castelli, miniere, chiese, tradizioni e culture immateriali pazzesche ma faticano a costruire un'offerta turistica da soli, così noi stiamo cercando di costruire un'offerta turistica integrata: dal trapanese al ragusano. Sono luoghi che rivelano sorprese, perché sono patrimoni sostanzialmente sconosciuti". Si comincia con un'anteprima dedicata alla settimana santa con i riti religiosi a Collesano, in provincia di Palermo. Licodia Eubea, nel catanese e Cassaro, in provincia di Siracusa, poi toccherà alle chiese bizantine di Mezzojuso, Bisacquino sulle tracce di Frank Capra alla scoperta dei luoghi di Santa Rosalia a Santo Stefano di Quisquina. Poi ancora gli stucchi barocchi di Alessandria della Rocca e le grotte gessose di Sant'Angelo Muxaro, in provincia dai Agrigento, le sculture di sale in miniera a Petralia Soprana. Il programma completo dell'iniziativa è disponibile sul sito della fondazione che ha annunciato, inoltre, una accordo di partenariato con Mangia's la catena alberghiera che ha acquisito l'hotel delle Palme di Palermo, sarà infatti la stessa fondazione ad organizzare attività proposte agli ospiti dell'albergo.



