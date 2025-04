A Villa Sofia potenziata unità operativa Chirurgia toracica

E' attiva con una potenziata funzionalità organizzativa, l'Unità operativa complessa Chirurgia toracica del presidio ospedaliero Villa Sofia, che è stata trasferita al piano 7 del Padiglione Biondo.

Dotata complessivamente di 12 posti letto, 6 medici, dieci infermieri, 5 operatori socio sanitari, l'Uoc Chirurgia toracica, diretta da Giuseppe Maria Agneta, dispone di tre stanze fornite di sistema di climatizzazione, ciascuna con 4 posti letto conformi a quanto previsto al decreto assessoriale in materia di requisiti tecnologici strutturali. "Prosegue l'attività di adeguamento dell'Azienda ospedaliera Villa Sofia Cervello agli standard necessari per la migliore offerta sanitaria sul territorio", ha sottolineato il direttore generale Alessandro Mazzara.

La Chirurgia Toracica è una branca specialistica della Chirurgia che si occupa delle patologie toracico polmonari, ad eccezione di cuore e aorta. Le patologie più frequentemente trattate sono: neoplasie, infezioni, malformazioni, disturbi di tipo funzionale.

Gli interventi sono eseguiti sia con tecnica mini-invasiva, chirurgia toracica video-assisitita, (VATS) e chirurgia toracica assistita dalla robotica (RATS), che con tecnica tradizionale a cielo aperto (toracotomia). L'Uoc Chirurgia Toracica svolge attività endoscopica a scopo diagnostico e terapeutico: Fibrobroncoscopia per biopsie tracheo-bronchiali e Broncoscopia rigida per dilatazioni meccaniche, disostruzioni laser e posizionamento di endoprotesi. Inoltre, vengono eseguiti interventi chirurgici su alcuni organi presenti nel collo: tiroide, linfoghiandole, trachea ed esofago cervicale; a scopo diagnostico e terapeutico trattamenti di tipo endoscopico inerenti l'albero tracheo-bronchiale.



