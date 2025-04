Vuole soldi e punta coltello alla gola della moglie, arrestato

Un uomo di 39 anni è stato arrestato a Catania dai carabinieri per maltrattamenti, tentata estorsione e minacce nei confronti della moglie, alla quale avrebbe anche puntato un coltello alla gola. Il marito era stato già ammonito per le sua condotte violente ma la donna lo aveva riaccolto in casa pensando che si fosse ravveduto. A chiedere l'intervento dei carabinieri sono state la moglie ed una vicina di casa.

L'uomo sarebbe tornato a casa ubriaco dopo una passeggiata con la moglie e i tre figli ed avrebbe preso la moglie e schiaffi davanti ai figli perché si era rifiutata di dargli altro denaro per acquistare alcolici. Il 39enne avrebbe anche spintonato la figlia maggiore che violeva difendere la madre e la stessa donna intervenuta in difesa della figlia. A tentare di sedare gli animi è intervenuta una vicina di casa, che è riuscita ad entrare in casa e frapporsi tra marito e moglie, ma il 39enne avrebbe a quel punto dapprima cercato di scagliare contro i familiari un mobiletto da cucina e poi, afferrato un coltello, lo avrebbe puntato alla gola della sua convivente. Nel tentativo di fuggire il marito avrebbe procurato una ferita alla mano della moglie che, in preda al panico si è rifugiata in casa della vicina insieme ai suoi tre bambini. Da lì le due donne hanno chiesto aiuto.

I carabinieri hanno messo al sicuro le donne ed i tre figli e richiesto l'intervento dei sanitari del 118. Il marito è stato bloccato in cucina ed hanno sequestrato il coltello con il quale aveva minacciato la moglie.

L'uomo su disposizione dell'autorità giudiziaria è stato sottoposto alla misura cautelare in carcere.



