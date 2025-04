Studenti liceo di Palermo sul set della scuola Piano focale

"Un giorno da set" alla scuola di cinema Piano focale domani per gli studenti dell'Istituto superiore Ettore Majorana di Palermo per vivere il cinema dal punto di vista di chi lo fa. Nel corso della giornata saranno illustrati i reparti del cinema e sarà redatta dagli studenti una breve sceneggiatura. Sarà proiettato anche un cortometraggio prodotto da Piano Focale. Successivamente sarà creato un set, con attrezzatura professionale, dove gli studenti gireranno la sceneggiatura che hanno scritto e poi si passerà alla sincronizzazione e al montaggio del cortometraggio.

Un'esperienza unica, in un solo giorno, per chi vuole conoscere la macchina cinema. L'obiettivo principale della scuola è insegnare agli allievi come realizzare una propria idea cinematografica con le nuove tecnologie digitali. La scuola dà ai giovani la possibilità di frequentare nella propria città o nella propria regione una scuola altamente professionale senza dover andare fuori dalla Sicilia. Tutti i cortometraggi realizzati dagli allievi hanno partecipato a Festival nazionali e internazionali. Alcuni hanno ricevuto anche premi prestigiosi.





