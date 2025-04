Nasce fondazione Marco e Stefano Maiorana, convegno a Palermo

La fondazione Marco e Stefano Maiorana, intitolata ai due giovani il primo morto suicida il secondo scomparso col padre Antonio il 3 agosto 2007 a Palermo, sarà presentata sabato 5 aprile alle 9 nella sala Mattarella di Palazzo dei Normanni con un convegno che sarà anche l'occasione per discutere sul "progetto verità" cioè la proposta legislativa per sostenere le famiglie delle persone scomparse anche con la costituzione di un apposito nucleo investigativo.

"Il 5 aprile prossimo il mio adorato figlio Stefano compirà 40 anni - dice Rossella Accardo madre dei due fratelli - La ricorrenza è lo spunto per presentare la "Fondazione Marco e Stefano Maiorana" e per rilanciare il disegno di legge voluto fortemente da me al fine di dare corpo ad una task force per intervenire immediatamente nei casi di persone scomparse. La costituzione del Nucleo investigativo speciale scomparsi è diventata disegno di legge voto approvato all'unanimità il 30 luglio 2014 dell'Assemblea regionale siciliana, adesso giace al Senato della Repubblica. Dalla Sicilia sollecitiamo un atto di civiltà".

Al convegno, moderato dall'avvocato Guglielmo Conigliaro, oltre ad Accardo, parteciperanno tra glia altri Toto Cordaro, relatore del ddl sul nucleo investigativo scomparsi, Antonello Cracolici, presidente dell'Antimafia regionale, l'avvocato Giacomo Frazzitta, Carmine Mancuso presidente dell'associazione per onorare la memoria dei caduti nella lotta contro la mafia e il sindaco di Palermo Roberto Lagalla.



