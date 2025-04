In casa 50 bombe artigianali e droga, un arresto nel Catanese

Un uomo di 57 anni è stato arrestato dai carabinieri a Mascali (Catania) perché in una casa alla periferia del paese custodiva circa 50 ordigni esplosivi artigianali - alcuni dei quali del peso di circa 50 grammi e 100 grammi - e droga. I militari dell'Arma hanno sequestrato circa 25 grammi marijuana e circa 25 di cocaina suddivisi in dosi, alcune bustine di eroina, circa 150 grammi di hashish, alcune bilance di precisione e strumenti per il confezionamento delle sostanze stupefacenti.

All'operazione ha preso parte un'unità cinofila del Nucleo Cinofili di Nicolosi e militari del 12° Battaglione Cacciatori di Sicilia. L'uomo è accusato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e detenzione di materiali esplodenti pericolosi. Su disposizione dell'autorità giudiziaria è stato sottoposto alla misura cautelare in carcere. Tutto il materiale è stato sequestrato e verrà inviato al laboratorio per le analisi qualitative e quantitative.



