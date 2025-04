'Gambizzato' dopo rissa in discoteca a Gela, un arresto

Un 27enne è stato arrestato da carabinieri del reparto territoriale di Gela, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere, per porto e detenzione di arma clandestina e ricettazione. L'uomo è accusato di essere coinvolto nella sparatoria, avvenuta la notte del 28 luglio del 2024 vicino a un'aera di servizio, in cui fu ferito alle gambe un 33enne. Sul posto militari dell'Arma trovarono una pistola calibro 22 con matricola abrasa utilizzata per 'gambizzare' la vittima. Il movente, secondo quanto emerso dalle indagini coordinate dalla Procura di Gela, sarebbe da collegare a una rissa avvenuta poco prima in una discoteca.





